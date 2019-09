Servizio civile Universale, l'Anci alla ricerca di volontari L'iniziativa della regione campania

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, comunicano che "la Regione Campania ha pubblicato il bando per il “Servizio Civile Universale 2019” nell’ambito del quale l’Anci Campania seleziona 18 volontari per le proprie sedi di via Mario Morgantini 3, Napoli per 6 operatori volontari; via Annunziata 1, Benevento per 6 operatori volontari; via Annunziata 1, Benevento per 6 operatori volontari. La durata del progetto è di dodici mesi". Ed in merito viene precisato: "Gli aspiranti dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Dol. Le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre 2019. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet attivato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale".