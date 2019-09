Nuova giornata di stop alle auto, tocca al Rione Libertà Domenica l'appuntamento con la 'Giornata ecologica', ecco le strade chiuse al traffico veicolare

"In occasione della 'Giornata Ecologica', in programma domenica 22 settembre al Rione Libertà, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30". E' quanto comunicato, in una nota dell'Ente in cui viene precisato che nel corso della giornata "saranno istituiti i seguenti punti di chiusura alle zone interdette: via Firenze, incrocio con via Milano; via C. Battisti, incrocio con via Napoli; via Torino, incrocio con piazza San Modesto; via Mommsen, incrocio con via Napoli; via Cocchia, incrocio con via Napoli e via Vitelli; via Del Grosso, incrocio con via Vitelli; via C. Romano, incrocio con via Napoli; via Cosentini, incrocio con via Napoli e via Vitelli; traversa interna di via Bonazzi, incrocio con via Vitelli; traversa interna via Vitelli, incrocio con via Vitelli. Saranno esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 e i veicoli con permesso disabile".