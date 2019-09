Moreno confermata alla guida del Dipartimento di Scienze Sarà direttore del dipartimento dell'Università del Sannio per altri tre anni

La professoressa Maria Moreno è stata riconfermata direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università del Sannio nelle elezioni che si sono svolte ieri. Guiderà il dipartimento per altri tre anni.

Ordinario in Fisiologia è tra le poche donne ad aver ricoperto un ruolo apicale nella storia accademica dell’Università del Sannio.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i colleghi che hanno consentito la mia elezione – ha dichiarato la prof.ssa Moreno -. Negli anni il Dipartimento DST è cresciuto sia in termini di didattica, con un numero sempre maggiore di studenti che ogni anno scelgono un nostro corso di studio, sia in termini scientifici, grazie alle attività di ricerca nei diversi ambiti disciplinari. Ci siamo dotati di nuovi spazi per lo studio e per la ricerca e siamo in attesa del completamento del Polo didattico di Via dei Mulini destinato al DST che disporrà di altre aule, laboratori didattici e informatici ed uffici amministrativi”.

Intanto ad ottobre si rinnoveranno anche i direttore degli altri due dipartimenti Unisannio. Le elezioni sono programmate il 15 ottobre 2019 al Dipartimento DEMM e il 22 ottobre al Dipartimento di Ingegneria.