Santa Maria della Pace: Pacevecchia in festa Il rione addobbato con le immagini della Vergine, giovedì al via le celebrazioni

Come da tradizione, nell’ultima domenica di settembre, il quartiere Pacevecchia si stringe intorno alla sua Parrocchia per i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria della Pace. La ricorrenza nasce da tre profonde motivazioni: la devozione per la Vergine Maria, il ricordo della storica pace stipulata nel 1530 tra le opposte fazioni che dilaniavano la città, la necessità di pregare per la pace nelle famiglie, nelle comunità, nel mondo. I Sacerdoti che sono a guida della Comunità, don Teodoro Rapuano e don Antonio Malfi hanno organizzato l’evento secondo un triduo che avrà inizio giovedì 26 settembre con le Sante Messe alle ore 8:30 e alle 18:00 ; Adorazione Eucaristica e confessioni dalle ore 9:00 alle 12:00; Santo Rosario alle ore 17:15. Venerdì 27 settembre Sante Messe alle ore 8:30 e 18:00; Santo Rosario alle ore 17:15. Alle ore 19:00 Concerto in Chiesa dell’Accademia Lab di Santa Sofia. Sabato 28 settembre Santa Messa alle 8:30; Santo Rosario alle !7:15, Santa Messa presieduta da Mons. Franco Iampietro, Vicario Generale, alle 18:00. Molto atteso da tutta la comunità l’evento successivo della giornata: alle ore 19:00 ci sarà l’inaugurazione e la benedizione della Sala della Pace, fortemente voluta e accuratamente realizzata dai sacerdoti e dai volontari nel seminterrato della chiesa e destinata ad accogliere una folta comunità per la preghiera, per la catechesi e per momenti culturali e ludici: insomma luogo di aggregazione, di crescita spirituale, di condivisione della comunità parrocchiale. Infine domenica 20 settembre Festa della Madonna della Pace con Sante Messe alle ore 9:00 e 11:00; processione per le principali vie del quartiere alle 17:00; al termine della processione Santa Messa presieduta da don Claudio Caltanissetta e seguita dalla Supplica alla Regina della Pace. Alle 19:30 uno spettacolo pirotecnico concluderà i festeggiamenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.