"A Castelvenere è avvenuto un miracolo..." La soddisfazione (ironica) del Centro Studi Aldo Moro per l'attivazione del bancomat alle Poste

“Castelvenere finalmente potrà godere del servizio bancomat o, per usare il termine tecnico, del servizio ATM. Poste Italiane ha installato l’ATM che sarà operativo da giovedì prossimo consentendo quindi alla intera comunità locale di poter fruire di un servizio atteso da anni”.

E’ quanto rende noto il direttivo del Centro Studi “Aldo Moro” che da tempo aveva anche sollecitato l’attivazione del servizio a Castelvenere, uno dei pochi comuni ad essere ancora sprovvisto dell’ATM.

“Il nostro paese – continua il direttivo – si adegua dunque alla modernità e l’attivazione del servizio eviterà il pellegrinaggio di tanti utenti, molti dei quali anziani e sprovvisti di auto, a doversi recare presso gli uffici postali di altri comuni. Una necessità sorta soprattutto all’indomani della chiusura dell’unico sportello bancario operativo in paese munito anche del servizio bancomat”.

“Dopo alcuni solleciti – conclude la nota del Centro Studi – siamo grati al nuovo Amministratore Delegato di Poste Italiane per aver attivato un servizio utile alla nostra comunità che, sicuramente, non è da meno rispetto ad altre realtà. Siamo anche convinti che l’utilizzo del nuovo servizio incrementerà non di poco il fatturato dell’ufficio postale di Castelvenere”.