Linea verde fa tappa nel Sannio Le bellezze della provincia sul piccolo schermo

Linea verde nel Sannio. La storica trasmissione di Rai Uno fa tappa in provincia di Benevento e nelle vicinanze per inquadrare paesaggi e bellezze, storie e tipicità.

Si parte dal Santuario di Pietrabbondante dove “Ingrid Muccitelli visita il santuario sannitico di Pietrabbondante, luogo simbolo delle popolazioni italiche, sui monti del Molise, da cui si domina tutto quello che fu il Sannio storico, territorio che scopriremo nel nostro viaggio”.

Le telecamere punteranno anche a Cusano Mutri. Beppe Convertini partirà dalle gole nel territorio di Cusano Mutri. Un gruppo di escursionisti introdurrà alle bellezze naturali poco conosciute della zona: un breve trekking, un “toboga” e infine un passaggio in canoa per iniziare il viaggio in cui non mancano le suggestioni storiche (ospitarono battaglie epiche tra romani e sanniti).

Si scoprirà l'itinerario “tra i pastori dell'altipiano”. Sui monti tra Morcone e Pietraroja, Peppone Calabrese va alla ricerca del suo tesoro. Nello scenario immenso degli ultimi pascoli estivi incontra le mandrie di mucche allo stato brado, parla brevemente con un pastore e si dirige verso i paesi sottostanti per cercare qualcuno che fa il caciocavallo “alla vecchia maniera”.

Viaggio anche sulle rotte dei tratturi dove Ingrid incontra una guida che la accompagna nei dintorni di Pietrabbondante per continuare il suo viaggio storico nel territorio sannitico. Dalle antiche rotte presero corpo i “tratturi”, autostrade della pastorizia che fecero sorgere cittadine come Pescolanciano.

Si viaggerà anche con un pastore ad Altilia/Sepino. Beppe arriva con un fuori campo tratto dal “Viaggio in Italia” di Piovene, poi introduce brevemente il sito e parla con un pastore che alleva pecore della stessa razza di quelle che si usavano per la transumanza, che i suoi stessi antenati hanno fatto per generazioni.

Spazio anche al croccantino di San Marco dei Cavoti. Ingrid visita “La fabbrica del cioccolato” e dei croccantini di San Marco, partecipa alla produzione e infine a un “quiz/assaggio” per scoprire gli ingredienti delle diverse varianti del croccantino… Spazio poi ad una passeggiata con un mandriano presso l’invaso di Guardiaregia dove si incontreranno anche i cervi. Infine una puntata tra i cow boy di Melizzano al Torello Quarter Horse dove il duca Vincenzo Caracciolo d’Acquara ha aperto un allevamento/scuola ippica che si basa proprio su tecniche Made in Usa… Infine sul treno “Sannio Express” per continuare a scoprire il Sannio e i Sanniti.