Mortaruolo incontra i lavoratori della Samte Vertenza lavoro per 41 dipendenti della società provinciale dei rifiuti licenziati

A margine dell'inaugurazione dell'Anno Scolastico provinciale di ieri mattina a Telese Terme, il Consigliere regionale della Campania Erasmo Mortaruolo ha incontrato nella Sala Goccioloni i rappresentanti sindacali e una delegazione dei lavoratori della Samte.

“È stato un incontro molto importante – sottolinea il Consigliere Mortaruolo – al quale hanno preso parte, e approfitto per ringraziarli pubblicamente, anche il Prefetto Cappetta, il Questore Bonagura e il Comandante provinciale dei Carabinieri Passafiume. I lavoratori sono stati in Regione qualche giorno fa e hanno incontrato il Vicepresidente Bonavitacola che ha assunto alcuni impegni che, come i lavoratori ben sanno, sta portando avanti. Nel corso dell'incontro le criticità emerse erano riferite alla gestione non solo ordinaria e attuale ma anche ai loro contratti. Su questo punto c'è tutto l'impegno per cercare di cristallizzare la situazione e ricomporla nelle forme di maggior vantaggio per i lavoratori con l'auspicio che venga attivato al più presto il ciclo dei rifiuti che ritengo sia l’unica soluzione percorribile vista anche la vertenza in atto. Spero che sarà un ciclo basato soprattutto sul compostaggio dei rifiuti, in quanto ritengo che sia un core business di straordinario interesse per la nostra provincia che può vedere realizzate le legittime aspirazioni dei lavoratori”.