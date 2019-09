Caporalato, una rete per lavoro agricolo e tavolo provinciale La richiesta espressa da Iannace per la Fai Cisl Irpinia Sannio

Istituire una rete per il lavoro agricolo ed un tavolo provinciale. E' la richiesta dei sindacati per quel che riguarda la lotta al caporalato.

"Chiediamo un impegno congiunto, a istituzioni locali, regionali e nazionali, per la piena attuazione della legge 199/16, fortemente voluta dal sindacato, non semplicemente come strumento di contrasto, ma di prevenzione del caporalato e del lavoro nero".

Così in una nota Alfonso Iannace, per la Fai Cisl Irpinia Sannio, Area Benevento. "Bisogna ispirarsi alle tante azioni concrete avviate in tal senso in diversi territori, come a Latina con il trasporto gratuito, a Nardò con i moduli abitativi, in Calabria con il protocollo regionale, o a Saluzzo, in Piemonte, con uno specifico sportello di collocamento agricolo. Occorre inoltre costituire la Rete del lavoro agricolo di qualità, come è stato fatto ad esempio a Brindisi e Grosseto, incentivando una forte adesione delle aziende agricole anche nel nostro territorio".

"In occasione del rinnovo del Contratto Provinciale dei lavoratori agricoli di Benevento, che scade il 31 dicembre – le Federazioni di categoria - nella piattaforma oltre a proposte riguardanti il salario, la qualificazione, la formazione, l'orario di lavoro, anche quelle legate al welfare contrattuale, con la costituzione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, e la costituzione appunto della sezione territoriale della Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo misure premiali per le aziende che aderiscono e che rispettano la legislazione e la contrattazione sul lavoro, e chiedendo sanzioni più aspre, con la revoca di qualunque tipo di sostegno pubblico, per le realtà non in regola. Questo serve per dare concreta attuazione a uno strumento come la Cabina di Regia, istituita da Governo e parti sociali presso l’Inps, per orientare in modo collegiale i controlli, e aprendo un Tavolo provinciale permanente, compartecipato dal sindacato, dalle rappresentanze datoriali agricole e dalle istituzioni preposte, con cui monitorare e contrastare lo sfruttamento e l'economia sommersa".