Magnifico Visbaal Teatro, pronta la stagione teatrale La presentazione venerdì alle 10.30

Al via la stagione teatrale 2019/2020 del Magnifico Visbaal Teatro, sarà come sempre un percorso tra le nuove drammaturgie del teatro contemporaneo e i diversi linguaggi teatrali con la conferma delle compagnie che lo scorso anno hanno entusiasmato i presenti e con l’aggiunta di nuove e prestigiose presenze teatrali.

Se ne parlerà nel corso di una conferenza stampa indetta per venerdì 27 settembre alle 10.30 presso lo spazio teatrale sito in Via Fimbrio, 6 al Rione Triggio.

Il Magnifico Visbaal Teatro Teatro nasce a Benevento nel 2005, svolge una ricerca tra teatro e sonorità di ogni forma in spazi non convenzionali, dalla strada ai cortili ai palcoscenici.

Ogni attività è totalmente autogestita non godendo di alcun contributo pubblico.