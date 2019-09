Da lunedì attivo sportello assistenza inquilini Io X Benevento A piazza San Modesto al rione Libertà e di via Guido Dorso al rione Pacevecchia

Sulla questione dello IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Benevento, divenuto ACER ( Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale), l’Associazione Io X Benevento, rende noto che da lunedì 30 settembre, sarà attivo, presso le sedi di piazza San Modesto al rione Libertà e di via Guido Dorso al rione Pacevecchia, uno sportello di assistenza tecnica e legale a servizio degli inquilini.

Quotidianamente, giungono in associazione, inquilini che pur avendo presentato richiesta di intervento relativamente alla manutenzione delle abitazioni, non ricevono risposte da parte dell’Ente proprietario degli immobili.

A questo punto, la domanda più frequente che rivolgono è la seguente: dove vanno a finire i soldi che paghiamo attraverso la locazione? L’Associazione IO X Benevento sta continuando con i propri tecnici e legali ad esaminare la corposa documentazione che riguarda la gestione dell’Ente.

Per i primi giorni di ottobre, probabilmente, promuoverà un’altra conferenza stampa per comunicare un’altra iniziativa di tutela e di denuncia ma a fronte di una domanda sempre crescente degli utenti, ha ritenuto necessario attivare uno sportello di assistenza per tutelare i diritti degli inquilini.