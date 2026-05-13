L'autrice caudina Irma Ruggiero al Salone del Libro di Torino Presenterà il terzo capitolo della serie "Detective Rucola"

Sarà il Salone Internazionale del Libro di Torino a ospitare l’anteprima ufficiale del nuovo libro dell'autrice caudina Irma Ruggiero. Il 16 maggio, infatti, presenterà “Detective Rucola – Un caso scottante tra le zampe”, terzo capitolo della serie edita da MIMebù, in uscita nelle librerie il prossimo 22 maggio 2026.

L’appuntamento torinese sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie con un laboratorio di lettura e disegno seguito da un firmacopie, occasione speciale per incontrare l’autrice e scoprire in anteprima la nuova avventura del celebre investigatore.



Con “Un caso scottante tra le zampe”, la serie compie un passo ancora più avventuroso e attuale. Questa volta Detective Rucola e gli agenti del Commissariato Squamoso si ritrovano al Campeggio Rugoso per indagare su una serie di incendi misteriosi che minacciano il territorio. Tra indizi bollenti, racconti attorno al fuoco e personaggi sospetti, il protagonista dovrà affrontare un’indagine dal forte messaggio ecologico.



Il nuovo volume affronta infatti il tema degli incendi boschivi attraverso il linguaggio del giallo per ragazzi, mantenendo il tono ironico e coinvolgente che ha caratterizzato i primi libri della collana, ma con atmosfere ancora più dinamiche e adatte anche alle letture estive.

Classe 1997 e origini della Valle Caudina, Irma Ruggiero è autrice e illustratrice. Cresciuta tra libri e matite colorate, si è diplomata in Illustrazione Editoriale presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli per poi specializzarsi alla Scuola Italiana di Comix.



Nel 2020 ha esordito come autrice con “Un fantasmagorico Natale” per Mondadori Ragazzi. Nel 2025 ha dato vita alla serie “Detective Rucola” per MIMebù e ha inoltre scritto e illustrato sei libri della collana “Io Leggo da Solo” per De Agostini.

Attualmente vive a Tallinn, dove continua a lavorare a nuovi progetti editoriali rivolti sia ai più piccoli che al pubblico middle grade e adulto, mescolando scrittura e illustrazione in uno stile personale e riconoscibile.