"Benvenuto e buon cammino pastorale all'arcivescovo Michele Autuoro" Il saluto del partito democratico sannita al Pastore della Chiesa beneventana

Il Partito Democratico del Sannio rivolge parole di Benvenuto e sinceri Auguri di Buon Cammino Pastorale a Sua Eccellenza Mons. Michele Autuoro per il nuovo incarico alla guida dell’Arcidiocesi di Benevento.

"La nomina di Monsignor Autuoro - scrive Filomena Marcantonio - rappresenta un momento importante per l’intero territorio sannita.

Viviamo un tempo in cui le nostre Comunità, sempre più fragili, hanno bisogno di punti di riferimento capaci di sviluppare dialogo, prossimità, presenza, premura. La funzione della Chiesa continua ad essere decisiva, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni dove non di rado rappresenta un infungibile presidio di umanità oltre che morale e religioso. Non solo guida spirituale, ma una presenza capace di «camminare con le persone», condividendone fatiche, speranze e bisogni, costruendo legami, accorciando distanze, alimentando quel prezioso senso di Comunità e di solidarietà da sempre patrimonio di questa terra".

Al nuovo Arcivescovo giungano gli auguri di buon lavoro da parte del Partito Democratico del Sannio, "nella convinzione che il dialogo, la coesione sociale e la vicinanza ai territori continuino a essere valori imprescindibili delle nostre sane ed orgogliose Comunità".