"Per il Sannio una guida di equilibrio, dialogo e speranza" Il consigliere regionale Errico sulla nomina di monsignor Michele Autuoro

Il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico esprime le più vive congratulazioni a monsignor Michele Autuoro per la nomina ad arcivescovo metropolita di Benevento, ufficializzata oggi da Papa Leone XIV. “La comunità sannita accoglie con grande gioia e profondo senso di responsabilità pastorale la nomina di monsignor Autuoro alla guida dell’Arcidiocesi di Benevento - dichiara Errico - Si tratta di una scelta che premia il percorso umano, spirituale e pastorale di un uomo di Chiesa che nel corso degli anni ha saputo distinguersi per equilibrio, sensibilità e attenzione concreta verso le persone e i territori”. «Sono certo - aggiunge Errico - che monsignor Autuoro saprà interpretare il proprio ministero con spirito di dialogo, vicinanza agli ultimi e attenzione ai giovani, alle famiglie e alle fasce più fragili della società. Il Sannio attraversa una fase complessa, segnata da spopolamento, difficoltà economiche e fragilità sociali: in questo contesto il ruolo della Chiesa può continuare a rappresentare un presidio fondamentale di coesione e speranza”.