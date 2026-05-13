Mastella: "Dopo amministrative, assemblea sindaci su ospedale di Sant'Agata" Il sindaco d'intesa con la direttrice generale del San Pio, Morgante

"D'intesa con la manager del San Pio Maria Morgante, ho deciso che si svolgerà a Palazzo Mosti un'Assemblea dei sindaci dedicata alle possibilità di potenziare l'ospedale di Sant'Agata de'Goti. L'appuntamento sarà utile per approfondire anche e soprattutto del rafforzamento dell'organico medico-sanitario, tema imprescindibile", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Per ragioni di correttezza e per evitare i rischi di strumentalizzazioni elettorali, l'appuntamento istituzionale si terrà dopo le elezioni amministrative di Sant'Agata de'Goti", chiude Mastella.

