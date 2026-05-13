V Edizione di "A Scuola di Polizia" al Liceo Scientifico "G. Rummo" di Benevento Esperienze pratiche, lezioni, seminari, laboratori e mini-conferenze tenute dai poliziotti

Si è svolta oggi presso il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, la V edizione dell’evento “A Scuola di Polizia – Educazione alla legalità e familiarizzazione con la Polizia di Stato”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura della legalità e alla conoscenza delle attività svolte dalla Polizia di Stato a tutela dei cittadini.

L’evento, rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del liceo, ha registrato una grande partecipazione da parte di tutto il triennio, con ragazzi particolarmente interessati, coinvolti e partecipativi durante le attività proposte.

La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali del Questore di Benevento, Giovanni Leuci, che ha sottolineato l’importanza della vicinanza tra le istituzioni e il mondo della scuola, evidenziando il valore educativo dell’iniziativa promossa dal liceo. Il Questore ha espresso parole di apprezzamento per il progetto, definendolo un esempio concreto di collaborazione positiva e propositiva tra scuola e forze dell’ordine.

Presente anche la Dirigente scolastica, Annamaria Morante, da sempre disponibile e promotrice di attività formative e di sensibilizzazione all’interno dell’istituto, con particolare attenzione ai temi della legalità, della prevenzione e dell’educazione civica.

Nel corso della giornata, gli studenti hanno preso parte a esperienze pratiche, lezioni, seminari, laboratori e mini-conferenze tenute dagli operatori dei vari reparti della Polizia di Stato, con approfondimenti su tematiche di grande attualità, tra cui l’utilizzo di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti, i rischi legati alla sicurezza stradale e l’importanza del rispetto delle regole nella vita quotidiana.

Grande interesse ha suscitato la partecipazione della Polizia Postale, che ha illustrato agli studenti i principali pericoli e rischi del web, affrontando temi come cyberbullismo, truffe online, uso consapevole dei social network e tutela della privacy digitale.

Molto apprezzata anche la presenza dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato, protagonista di dimostrazioni operative con i cani antidroga e antiesplosivo, che hanno coinvolto e incuriosito gli studenti.

Particolarmente significativa, inoltre, l’attività della Polizia Scientifica, che ha ricostruito all’interno della scuola una vera scena del crimine, mostrando agli studenti le tecniche investigative e le modalità di raccolta delle prove utilizzate durante le indagini.

L’iniziativa ha rappresentato non solo un’importante occasione di sensibilizzazione alla legalità, ma anche un concreto momento di orientamento attivo per gli studenti del liceo, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino le diverse articolazioni operative della Polizia di Stato e le professionalità impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza e della collettività.

La manifestazione si conferma così un significativo momento di crescita, confronto e collaborazione tra giovani e istituzioni, volto a rafforzare nei ragazzi il senso civico, la consapevolezza e la fiducia nello Stato e nelle sue articolazioni operative.

