Cesvob, Amore: "Da gennaio accorpati con il centro irpino" L'annuncio del presidente in occasione della presentazione della prossima festa del volontariato

La scure dei tagli non risparmia il mondo del volontariato costretto a fare i conti con risorse sempre più esigue. Questa volta tocca al Cesvob di Benevento che proprio in virtù della riforma del Terzo settore sarà accorpato con il centro 'Irpinia solidale'. Ad annunciarlo il presidente del Cesvob sannita, Raffaele Amore, in occasione della prossima festa del volontariato in programma il prossimo fine settimana a Benevento: “Non si tratta di una scelta dei due centri – ha precisato Amore - ma della conseguenza di una norma, in quanto la riforma del Terzo settore ha previsto la riduzione del numero di centri servizi sul territorio nazionale. Noi che eravamo i centri più piccoli come numero di abitanti abbiamo dovuto per forza di cose proseguire in questa direzione”. Quella presentata questa mattina alla Rocca dei rettori, dunque, si appresta ad essere “l'ultima festa del Cesvob che dal 31 dicembre 2019 avrà nuova veste visto l'accorpamento con il centro irpino”. Una festa ricca di eventi in programma sabato e domenica, 28 e 29 settembre, proprio nella città capoluogo. Evento che per questa ottava edizione torna a Benevento, dopo essere stato realizzato per diversi anni in forma itinerante nella provincia sannita. Ma il presidente Amore resta ottimista sul futuro del Cesvob e sembra pronto a trasformare questo accorpamento in un'opportunità: “Per noi è anche un'occasione, non è detto che non potrà essere questo un momento per mettere insieme risorse economiche ed umane per potenziare i servizi offerti da due centri”.

Intanto resta l'attesa per questa nuova edizione della festa da sempre dedicata al mondo del volontariato. Una manifestazione che coinvolgerà anche il Teatro romano di Benevento, dove si svolgerà proprio l'evento inaugurale dal titolo “Il teatro come mezzo di integrazione sociale”, in programma sabato a partire dalle 15.30 e a cui seguiranno numerosi altri incontri, manifestazioni e dibattiti.