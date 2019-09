Linea Verde nel Sannio. Puntata in onda il 13 ottobre Le telecamere della storica trasmissione Rai a Benevento

Una troupe di “Linea verde”, la trasmissione di Rai Uno, ha visitato oggi, nell’ambito di un tour nel Sannio beneventano e molisano per la riscoperta di bellezze artistiche, storiche, monumentali e paesaggistiche, ha visitato stamani il Museo del Sannio ed il Chiostro di Santa Sofia di Benevento della Rete museale della Provincia. Ingrid Muccitelli e Luciano Pignataro hanno realizzato alcune scene tra gli straordinari pulvini del Chiostro alla ricerca delle radici più insigni della storia e della cultura del territorio sannita. La messa in onda dello speciale è stata programma per domenica 13 ottobre con inizio alle ore 12.20 su Rai 1. La troupe ha poi raggiunto il Duomo di Benevento ed altri luoghi simboli della città e della provincia.