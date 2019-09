Vertenza Samte, convocato vertice in Prefettura Sindacati e vertici aziendali in Prefettura il 30 settembre

Il prefetto di Benevento, dopo la richiesta dei lavoratori fatta a Telese Terme durante l'inaugurazione dell'anno scolastico, ha convocato i sindacati e i vertici dell'azienda provinciale dei rifiuti, in Prefettura il prossimo 30 settembre, alle ore 16, per esaminare la vertenza dei 41 dipendenti licenziati e che ora chiedono il blocco della procedura e di essere anche assegnati ad altri stir in attesa della ripresa delle attività presso lo stir di Casalduni incendiato un anno fa.

Come si ricorderà, qualche giorno fa era esplosa la protesta dinanzi ai cancelli dell'impianto dove in queste ore stano trasferendo le ecoballe da Napoli per via del fermo programmato del termovalorizzatore di Acerra.