Provincia e Musa alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca Due le iniziative programmate per domenica prossima

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, e l’Amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, comunicano che la Provincia di Benevento, con il Musa - Polo museale della tecnica e del lavoro in agricoltura, partecipa, domenica 29 Settembre 2019, a due importanti manifestazioni nazionali, il cui obiettivo è quello di favorire i percorsi turistici nel Sannio presentando una immagine attrattiva del Sannio e del capoluogo.

La mattina del 29 settembre, dalle 10 alle 12, infatti si celebrerà al Musa la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca promossa in tutt’Italia dall'Automotoclub Storico Italiano. L’elenco dei Musei e delle Collezioni aderenti all'iniziativa sarà pubblicato su La Manovella di settembre.

Il pomeriggio, poi, dalle 14 alle 19, si terrà sempre presso il Musa il “DGR Village”, un villaggio in stile vintage interamente dedicato al Distinguished Gentleman's Ride (DGR), un raduno per motociclisti che annualmente ha luogo il tutto il mondo contemporaneamente, nell'ultima domenica di settembre, e che partirà la mattina alle 09.00 da Piazza Castello in Benevento. Pur chiamandosi "Gentleman's Ride" è aperto a persone di ambo i sessi.

I partecipanti sono tenuti a vestirsi in modo classico elegante e comportarsi in modo consono al proprio abbigliamento. I tipi di motociclette ammessi al DGR sono: café racers, bobbers, classics, modern classics, flat trackers, scramblers, old school choppers, brat styled, classic scooters e classic sidecars. Nel 2012 parteciparono 2.500 motociclisti in 64 città. Questo successo invogliò gli organizzatori a ripetere la manifestazione per l'anno successivo ed abbinarla con una raccolta fondi per beneficenza.

La partecipazione dei motociclisti e conseguentemente la raccolta di fondi è sempre aumentata ed è destinata anche alla prevenzione dei suicidi: nel 2013 parteciparono oltre 11.000 motociclisti in 145 città e vennero raccolti oltre 277.000 US$ per la ricerca sul cancro alla prostata; nel 2014 20.000 motociclisti in oltre 250 città di 56 Nazioni raccogliendo quasi 1,5 milioni di US$; nel 2015 37.000 motociclisti in oltre 400 città di 79 Nazioni con oltre 2,3 milioni di US$; nel 2016 57.000 motociclisti in oltre 505 città di 79 Nazioni con oltre 3,6 milioni di US$; nel 2017 90.000 motociclisti in 581 città di 95 Nazioni con oltre 4,5 milioni di US$; nel 2018, hanno preso parte al DGR oltre 115.000 motociclisti, in 648 città di 101 Paesi, con 6,3 milioni di Dollari.

Il DGR è stato voluto nel 2012 da Mark Hawwa di Sydney, che prese l'ispirazione da una foto ritraente Don Drapers (uno degli interpreti della serie TV “Mad Men”), il quale cavalcava una motocicletta classica indossando un elegante abito.