San Pio, moglie di un paziente: "Medici e infermieri angeli" Il grazie della signora: "Meravigliosa orchestra di amore e professionalità: grazie mille"

Grande soddisfazione all'ospedale Rummo San Pio per una lettera di ringraziamento di una donna, moglie di un paziente curato dall 'Unità di Medicina d'Urgenza, al Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante:



<<Ho trovato – scrive la signora – medici efficienti ma umili al punto giusto da accettare di interfacciarsi con altri professori, in merito alla patologia di mio marito. A voi infermieri che dire: • umani • preparati – efficienti • vigili. Ricordo la prima notte trascorsa in reparto, notavo che a stretta distanza, un infermiere controllava tutti i pazienti senza aspettare un campanello di aiuto che suonasse. Che stupore, gioia, conforto, sicurezza, che con il vostro operato mi avete trasmesso. Vincenzo, Anna, Simona, Alfonso siete stati degli angeli per Luca. E tutto questo bel vedere, era chiuso e vigilato da un coordinatore, Salvatore, che con passo profondo, sguardo duro e minaccioso teneva il ritmo di questa bella, meravigliosa orchestra di amore e professionalità>>.

Così commentano in vece dal San Pio: "È questo il “San Pio” visto da chi lo ha vissuto da dentro.

Ne siamo felici, orgogliosi e rinvigoriti nella nostra quotidiana opera al servizio di chi ha bisogno di cure sapienti e di amorevole assistenza".