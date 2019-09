Il patrimonio Culturale, c'è il forum del Rotary Club Domani e domenica a Palazzo Paolo V

Il Rotary Club di Benevento presieduto dall’avvocato Luigi Marino, accogliendo il messaggio del Governatore del Distretto 2100 R.I., Pasquale Verre sul tema del Beni culturali intesi come risorsa territoriale e umana, ospita in città, domani e domenica a Palazzo Paolo V, il Forum distrettuale “Il patrimonio Culturale – risorsa strategica di sviluppo valorizzazione e governance”.

Punto di partenza del Forum, è la considerazione che lo sviluppo e la competitività dei territori, dipendono dalla capacità delle persone, delle istituzioni e degli operatori economici di utilizzare in maniera sostenibile e proficua le risorse disponibili e di costruire relazioni con altre zone, scambiando esperienze e buone pratiche.

Il "bene culturale", va quindi elevato a valore, per divenire non solo il fine e il mezzo della sua stessa tutela ma per creare anche una virtuosa sinergia tra imprenditori ed Enti Pubblici. L'immenso patrimonio storico/artistico dovrà, quindi, essere conservato in condizioni tali da poter adeguatamente esprimere il suo potenziale culturale, attraverso un’idonea e consapevole fruizione pubblica.

Superando l'indole “difensiva” e di “museificazione” delle “cose d’arte” che ne ha garantito esclusivamente “la conservazione, l’integrità e la sicurezza” per giungere a un utilizzo consapevole e imprenditoriale del bene culturale, impiegando metodologie efficientistiche di stampo manageriale. Il Rotary, attraverso questo Forum Distrettuale, intende evidenziare una strategia “alternativa e virtuosa”, da seguire per raggiungere la valorizzazione del “Bene Culturale” affinché, ciascuno, nel proprio territorio, possa farsi parte attiva di questo cambiamento.

L’apertura dei lavori del Forum è per domani (sabato 28 settembre) alle ore 9.30 a Palazzo Paolo V con i saluti del Governatore del Distretto 2100 Rotary Pasquale Verre; del Presidente del Club Rotary di Benevento, Luigi Marino; del presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Gli interventi programmati: Ore 10.15 – Benevento per una nuova carta geografica dei beni culturali - Antonio Bottiglieri, Presidente commissione cultura Distretto 2100 – R.C. Salerno – Presidente CdA SCABEC; Ore 10,40 – L’urgenza di una governance consapevole e competente del patrimonio culturale e la necessità di investimenti privati nel settore culturale e turistico Rossella Del Prete, R.C. Benevento, Assessore Istruzione e Cultura Comune di Benevento; Ore 11.20 – La strategia pubblico-privato nella valorizzazione e nella conservazione dei beni culturali. L’esperienza di MetaMorfosi – Pietro Folena, Presidente Associazione MataMorfosi; Ore 11,45 – Agevolazioni fiscali e finanziarie a sostegno dell’impresa culturale: “ArtBonus” e Cultura Crea” Paolo Palummo, R.C. Benevento, Dottore Commercialista; Ore 12.10 – La tecnologia digitale a sostegno dell’impresa Culturale: metodologie e tecniche innovative per la valorizzazione del patrimonio storico. Il caso di Teatro Romano di Benevento - Giuseppe Di Gioia, R.C. Benevento, Ingegnere informatico CEO Spin Vector; Ore 12.45 – Nuove narrative e nuovi strumenti per supportare lo sviluppo dell’impresa culturale: App e pillole presentazione delle pillole culturali sponsorizzate e inserite nella rete culturale Rotary - Stefano Forgione, Archeologo, GTI e Presidente Verehia.

Sessione pomeridiana: La Governance partecipativa dei beni culturali: i soci rotariani attivi nella valorizzazione e promozione dei beni culturali. Ore 15.30 – Scipionyx samniticus; Ore 16.45 – Visita al Museo Arcos a cura di Bianca Verde; Ore 18.00 – Teatro Romano; Ore 18.30 – Trekking urbano serale “passeggiata nella storia”, dal Teatro Romano all’Hortus Conclusus.

Domenica 29 settembre: Ore 10.00 Visita al Museo del Sannio e Chiesa di Santa Sofia; Ore 15.30 conclusione del Forum a cura del Governatore distretto 2100 R.I. Pasquale Verre.