Ept Benevento, sei posti per il servizio civile universale Per giovani tra i 18 e i 28 anni c'è il progetto 'Percorsi'

Sei posti per il servizio civile universale presso l’Ente Provinciale per il Turismo di Benevento che annuncia l'avvio di un progetto. Complessivamente sono 6 i posti a disposizione dei giovani, con età compresa tra i 18 e i 28 anni, per partecipare al progetto “Percorsi”. Coloro che sono interessati dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 14:00 di giovedì 10 Ottobre, esclusivamente mediante la piattaforma “Domanda on Line” (Dol), raggiungibile tramite PC, tablet, smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it previa creazione dell’identità digitale SPID.