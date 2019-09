Inclusione sociale attraverso il beach volley Beach Volley Life Education: imparare a giocare sulla sabbia

Sabato 5 ottobre alle 16:30 si terrà presso la sala convegni di Palazzo Paolo V a Benevento la conferenza stampa di presentazione del progetto “Beach Volley Life Education: imparare a giocare sulla sabbia”.

Il progetto, messo a bando e finanziato dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà realizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantisca Yolo Sport - soggetto capofila meglio conosciuta come Beach Republic - in partenariato con L'Associazione Beneslan Onlus e l'Associazione CARL Cittadinanza Attiva Rione Libertà.

Con l’obiettivo di garantire il diritto allo sport, favorire la partecipazione al tempo libero e allo sport, prevenire il disagio giovanile e migliorare la qualità della vita attraverso la pratica dello sport, il progetto consentirà a 20 soggetti in età evolutiva di apprendere gratuitamente la disciplina del Beach Volley e i sani principi dello sport.

Insieme alla scuola federale di Beach Volley "Beach Republic" e ai suoi maestri saranno presenti molteplici figure quali psicologo, medico dello sport, sociologo, nutrizionista, educatori, preparatore atletico e fisioterapista, che "metteranno in campo" la loro professionalità a servizio di tutti i minori coinvolti nella progettualità.

L’intero progetto avrà durata di 1 anno e prenderà il via subito dopo la conferenza stampa di sabato 5 ottobre nella quale saranno meglio specificati tempi e modalità.