"Abitiamo il villaggio globale", iniziativa di Intercultura Chiostro di Santa Sofia confronto sulle competenze interculturali

Si rinnova anche quest’anno l’atteso appuntamento con la Giornata del Dialogo Interculturale, in centinaia di città italiane. Domenica 29 settembre i volontari di Benevento hanno organizzato, in collaborazione con il CESVOB, durante la VIII Festa del Volontariato, un incontro rivolto alle scuole del territorio e alla cittadinanza dal titolo “Abitiamo i villaggio globale”, per riflettere sul tema dell’accessibilità all’educazione (punti 4 e 6 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite) attraverso le riflessioni degli studenti di Benevento che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il sistema educativo di altri Paesi del mondo grazie a un programma all’estero di Intercultura.

Decine di studenti hanno vissuto un’esperienza che ha cambiato la loro vita, in modi anche molto diversi tra loro, ma accomunati dal fatto di aver sviluppato, con forme e intensità diverse, delle competenze, tra cui quella interculturale, oggi considerate come centrali nella costruzione del percorso personale e professionale dei futuri cittadini italiani ed europei. Prima tra tutte la capacità di mettersi in relazione con una cultura diversa e comprenderne in modo critico le differenze rispetto a quella di origine, a partire dai tanti aspetti che diamo per scontati, come appunto il diritto all’accessibilità all’educazione per tutti, alle fonti primarie (acqua, energia..), al rispetto delle differenze di genere, solo per citarne alcuni.

Ecco perché sin dal 2017 Intercultura ha scelto di aderire all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), nata per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Forte della decennale esperienza in Italia nel campo dell’educazione interculturale e grazie alla forza e alla competenza del suo volontariato, Intercultura, attraverso i volontari di Benevento hanno organizzato una giornata dal programma fitto e di sicuro interesse per le scuole e la cittadinanza.

“Sapersi muovere in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso è ormai una necessità per le nuove generazioni – spiega Guido Signoriello, Presidente del Centro locale di Intercultura Benevento - e la scuola ha il compito di insegnare agli studenti ad allargare i propri orizzonti, e a guardare oltre i confini del luogo dove si abita. L’obiettivo è cercare di far crescere una nuova generazione di cittadini consapevoli del loro ruolo nella società, un ruolo che deve saper essere attivo, critico e propositivo ”.

Nei 28 anni di presenza dell’associazione a Benevento, sono piu di 50 i ragazzi che sono partiti alla scoperta del mondo, grazie alle borse di studio messe a disposizione dall’Associazione o dai vari sponsor.

L’Associazione Intercultura, promuove da molti tempo l’organizzazione di questi eventi a carattere pubblico, utili a portare all’attenzione della cittadinanza, la riflessione sui temi dell’educazione interculturale e dell’educazione alla mondialità. Attraverso gli scambi, permette ogni anno, a più di 2.200 studenti delle scuole superiori italiane di trascorrere un periodo di studio all’estero e di accogliere, nel nostro Paese, quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo che scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre scuole. Per chi fosse interessato a vivere e studiare all’estero, il bando di concorso è aperto fino al 10 novembre 2019. Per saperne di più, visita il sito www.intercultura.it o contatta i volontari di Benevento.