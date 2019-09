Occupata di nuovo l'ex scuola: vigili fanno saldare le porte Le persone sfrattate avevano rotto il lucchetto ed erano nuovamente entrati nella struttura

Gli agenti della Polizia municipale di Benevento questa mattina sono tornati nuovamente presso la ex-Scuola “Sannio” di Via San Pasquale dopo che nelle ultime ore era stata nuovamente occupata da una donna e da suo figlio minore che avevano rotto la catena e il lucchetto ed erano rientrati nei locali dai quali il giorno prima erano stati sfrattati.

Questa volta il comandante Fioravante Bosco, coadiuvato da una squadra di operai comunali messa a disposizione del Settore Lavori Pubblici, ha provveduto a far saldare le porte in ferro che danno accesso ai locali fatiscenti per non permettere una loro eventuale rioccupazione abusiva.