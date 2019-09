Bellezze paesaggistiche monumentali di Tocco Caudio Di Maria: “Dobbiamo tutti valorizzare e avere cura dei nostri borghi e delle nostre aree montane"

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, partecipando stamani con la senatrice Alessandrina Lonardo ed altre Autorità ai festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano, Patroni di Tocco Caudio, ha espresso al sindaco della cittadina, Gennaro Caporaso, il proprio compiacimento non solo per l’organizzazione degli eventi, ma anche per le emergenze paesaggistiche, ambientali, monumentali del borgo storico e di tutto il territorio di Tocco Caudio nel suggestivo contesto del Parco del Taburno. “Dobbiamo tutti valorizzare e avere cura dei nostri borghi e delle nostre aree montane” – ha dichiarato Di Maria al Sindaco Caporaso: “queste straordinarie ricchezze naturali costituiscono altrettanti attrattori e leve per conseguire la rinascita di tutta la dorsale appenninica”.