Percorrere la storia, stasera chiusura al traffico in centro Per l'iniziativa dell'asd podismo

Chiusura al traffico dalle 19.39 stasera nel centro cittadino per l'iniziativa della A.S.D. Podismo Benevento che, con il patrocinio del Comune di Benevento, coorganizzatore, la collaborazione del Comitato Provinciale Coni e della Us Acli di Benevento propone la VIII edizione di “Xcorrere la storia”, gara podistica in notturna con partenza fissata alle ore 20:30 circa. La gara avrà luogo su percorso cittadino e interesserà il centro storico della città e, nello specifico, le seguenti strade: Via Traiano Via del Pomerio Via Ennio Goduti Corso Garibaldi Via Torre Via Episcopio Via Manfredi di Svevia Via Teatro Romano Via Gesù Bambino di Praga Via San Filippo Via San Cristiano Via Port'Arsa Via Torre della Catena Via Appio Claudio Via Ponte Leproso Via Santa Clementina Via Gennaro De Rienzo Ponte Tibaldi Via Torre della Catena Via Parrocchia Nuova Traversa Carlo Torre Via G.B. Bosco Lucarelli Via Porta Nuova Via Porta Rufina Via Gaetano Rummo Piazza Orsini Piazza IV Novembre Viale dei Rettori. Pertanto le strade interessate e le relative strade confluenti saranno chiuse al traffico dalle ore 19:30 e fino al termine della manifestazione.