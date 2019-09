Il liceo musicale Guacci in scena a Napoli Per le Giornate nazionali dei servizi pubblici, organizzate dalla Funzione Pubblica Cgil

Grande successo per l'orchestra del Liceo Musicale “Guacci” di Benevento alle "Giornate nazionali dei servizi pubblici", organizzate a Napoli dalla Funzione Pubblica Cgil Nazionale.

Tra stand, dibattiti e confronti, la mattina è stata dedicata all’ascolto di questa giovane e talentuosa orchestra che si è esibita con tre organici: l’orchestra ritmico sinfonica, la jazz band e il coro polifonico

Si tratta dell’esibizione di alcune tra le più rappresentative realtà musicali del liceo: il Coro diretto dal M° Daniela Polito, il gruppo jazz diretto dal M° Giancarlo Sabbatini e l'orchestra ritmico - sinfonica diretta dal M° Debora Capitanio.

Gli alunni partecipanti, numerosissimi, frequentano dalla II alla V classe. Il coro e il gruppo jazz hanno eseguito musiche di C. King, di J. Davenport, E. Cooley, Hancock ed. Ellington. L'orchestra ha eseguito musiche di Shostakovich, K. Weill, Jenkins e A. Piazzolla.

Il Liceo Musicale "G. Guacci" di Benevento è tra i primi licei musicali istituiti in Italia. Attivo già da 9 anni, è sempre presente nelle più importanti manifestazioni del territorio.

Applausi scroscianti per tutti e richieste di bis nell’assolata Piazza Plebiscito frequentata da gruppi della Funzione Pubblica della CGIL provenienti da tutta Italia: da Agrigento a Torino; non sono mancati gli stranieri affascinati dalle note coinvolgenti provenienti dal palco occupato da questi giovani e talentuosi artisti guidati magistralmente dai loro docenti.