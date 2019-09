I benefici dell'allattamento al seno, c'è un incontro Appuntamento sabato a Benevento, alle 10.30

Lo slogan della Sam 2019, “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”, è stato scelto per abbracciare tutte le tipologie di famiglia del mondo contemporaneo. Estendere il sostegno a entrambi i genitori e aumentarne la consapevolezza è determinante affinché questi ultimi possano realizzare gli obiettivi che si prefiggono in tema di allattamento.

Fornire informazioni imparziali e basate su evidenze scientifiche restituisce il potere decisionale ai genitori e contribuisce a creare le condizioni ottimali in cui le donne possano allattare. L’allattamento è una prerogativa della madre ma, per avere maggiori possibilità di riuscita, richiede il sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità nel suo insieme.

Tutti possono supportare questo processo. L’allattamento è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno di noi deve impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo.

È per questo che sabato 5 ottobre dalle 10.30 alle 12.00 a Benevento (presso il Caffè dell'Orto - Fattoria Sociale Orto di Casa betania, via Marco da Benevento, 10) una Consulente volontaria de La Leche League, (l’associazione senza scopo di lucro che si occupa di sostegno all’allattamento da 63 anni in tutto il mondo e da 40 in Italia - www.lllitalia.org), terrà un incontro gratuito per mamme e famiglie dedicato alla Settimana mondiale per l’Allattamento Materno 2019 e al tema "Potere ai genitori per favorire l'allattamento".

Un incontro in cui le mamme o le future mamme potranno trovare accoglienza, informazioni, sostegno. Potranno ascoltare spiegazioni sulla fisiologia dell’allattamento e chiarire i falsi miti che ancora circondano questo gesto semplicemente fisiologico. Anche gli Operatori della Salute a qualunque titolo sono i benvenuti, per creare quella rete attorno alla donna e al bambino che è altrettanto importante per un allattamento sereno e soddisfacente.