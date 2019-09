Approccio Sistemico Vitale, un caso letterario Giovedì 3 ottobre, alle ore 9, presso il Dipartimento DEMM, Aula Ciardiello

Giovedì 3 ottobre, alle ore 9, presso il Dipartimento DEMM, Aula Ciardiello in Via delle Puglie, l’insegnamento di "Diritto e Letteratura” del prof. Felice Casucci, ordinario dell'Università degli Studi del Sannio, propone il seminario dal titolo: “Approccio Sistemico Vitale (ASV) - Un caso letterario”. Al convegno partecipano il prof. Sergio Barile, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese dell’Università di Roma “La Sapienza” e Antonio Cucciniello, autore del romanzo sperimentale “Le ali del bruco”, Pendragon, 2015. L'incontro ha il fine di illustrare i concetti chiave del pensiero sistemico in economia d'impresa, identificando nel dualismo struttura-sistema un paradigma di riferimento che consente di distinguere tra prospettiva strutturale e prospettiva sistemica di osservazione di qualsivoglia fenomeno indagato, nonché tra i diversi livelli di focalizzazione del sistema dalle parti (visione riduzionista) alle relazioni (visione relazionale) alle interazioni (visione interazionale) fino al tutto unitario (visione olistica). È qui che si inserisce il romanzo Le Ali del Bruco, progetto promosso dal prof. Barile, la cui narrazione diviene unica ed innovativa poiché trasforma formule matematiche, applicate all’economia, in una trama avvincente con personaggi che restano impressi nella mente. Lo scrittore Antonio Cucciniello mostra, attraverso la storia del suo protagonista, un uomo che, dopo aver perso il lavoro, si trova a fare i conti con se stesso e con l’ambiente che lo circonda. Preso nel vortice delle sue ossessioni, riesce tuttavia ad emergere dalla spirale di autodistruzione in cui è precipitato grazie alla sua forza interiore, cogliendo la positività anche in soggetti ai margini della vita, come il clochard incontrato durante il suo peregrinare, che gli fa scoprire come “al di là degli schemi, al di là dei ruoli sociali, ogni essere umano, per quanto diverso, è destinato ad una direzione finale del tutto simile: la gioia è l’unico mezzo per avvicinarsi alla vita, ma la sofferenza è necessaria per crescere.” È l’uomo il Sistema Vitale individuato dall’autore per descrivere l’universale dicotomia tra bisogno di ordine razionale e necessità emotive. L’importante è non fermarsi, anche nei momenti di crisi: l’uomo nuovo è già presente in ognuno di noi, bisogna fare uno sforzo in itinere per ritrovarsi.

Sergio Barile, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Le sue aree di ricerca spaziano dall’economia d’impresa alla teoria dei sistemi. È uno dei principali autori di riferimento per gli studi relativi all’Approccio Sistemico Vitale nelle sue diverse declinazioni. Ha insegnato in diverse Università ed Istituzioni Formative, tra cui l’Università Luiss Guido Carli di Roma, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. È componente del Comitato Scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali e ha svolto attività di consulenza strategica per importanti realtà pubbliche e territoriali, con particolare riferimento al comparto dell’high-tech, della sanità e dell’edilizia.