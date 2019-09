Epatologia, un convegno al castello di Guardia Sanframondi Sabato 5 ottobre promosso dal dottore Vincenzo Guadagnino

Sabato 5 Ottobre presso la sala Consiliare del Castello di Guardia Sanframondi si terrà la Settima edizione del Convegno “Attualità in tema di Epatologia“ organizzato dal dottor Vincenzo Guadagnino responsabile del Servizio di Epatologia della Casa di Cura San Francesco di Telese Terme. Il Convegno si rivolge a quanti sono impegnati attivamente nella cura dei pazienti affetti da patologie epatiche ed ha come scopo quello di acquisire informazioni e direttive suggerite dalle attuali

linee guida nazionali ed internazionali circa la diagnosi, la terapia e la gestione dei pazienti con malattie croniche di fegato. Negli ultimi anni, in campo epatologico gli scenari sia clinici che terapeutici sono in continua evoluzione. Attualmente, grazie alla introduzione di nuovi medicinali stiamo assistendo alla progressiva diminuzione della prevalenza dell’epatite C con la speranza di arrivare alla totale eradicazione del virus, così come nel caso della colangite biliare primitiva l’ulteriore possibilità terapeutica introdotta da poco, porterebbe ad una migliore gestione dei pazienti. In contrasto, abitudini alimentari e stili di vita non corretti hanno portato ad un progressivo incremento della prevalenza ed incidenza della NASH, la forma evolutiva del “fegato grasso”, che può progredire verso il quadro di cirrosi e delle sue complicanze tra cui l’ ipertensione portale, l’ascite e l’ epatocarcinoma.

La notevole mole di informazioni scientifiche, frutto della continua evoluzione, richiede un costante aggiornamento del medico ed una gestione multidisciplinare del paziente epatopatico per cui queste problematiche saranno ampiamente trattate durante il Convegno, presieduto dal dott. Gerardo Casucci direttore della U.O. di Medicina Generale della Casa di Cura “San Francesco” di Telese Terme, dal dott. Guadagnino e dai più importanti specialisti Epatologi Ospedalieri Campani.