L'Asia cambia sede, sarà nella zona Asi di Ponte Valentino Nell'assemblea di oggi deliberato l'acquisto dell'immobile. Via da Ponticelli e dall'ex Laser

L'Asia è pronta a trasferirsi in una nuova sede dove riunire finalmente le attività.

Ad ospitare la partecipata del Comune di Benevento, che si occupa della raccolta dei rifiuti, sarà una nuova struttura che si trova nella zona Asi di Ponte Valentino.

L'acquisto dell'immobile è stato deliberato nell'assemblea che si è svolta a Palazzo Mosti, questa mattina.

“Un'operazione importante – ha chiarito a riguardo l'amministrato unico Asia, Donato Madaro -. Nella riunione di oggi è stata deliberata l'acquisizione in proprietà dal Comune di un immobile dell'Asi. Una trattativa per un importo che oscilla tra un milione e un milione e 400 mila euro”.

Da anni l'azienda cerca una nuova struttura e le ipotesi percorse fino ad ora non hanno mai dato i risultati sperati. “Gradualmente – prosegue Madaro - trasferiremo tutte le attività in questo sito. A partire dalla logistica, oggi effettuata tra l'impianto ex laser e Ponticelli, e proseguiremo anche con la dismissione graduale delle strutture in fitto che che abbiamo in città”.

Non solo, per l'azienda ci sarebbero anche altri vantaggi. "L'ubicazione in zona Zes – dettaglia Madaro- ci permetterà di usufruire del credito di imposta per automezzi e strutture e di altre agevolazioni”.

Un'operazione che sarà realizzata in tempi brevi e che permetterà all'azienda un maggior livello di efficienza. “L'equilibrio economico raggiunto lo scorso anno si conferma anche per il 2019 nonostante i costi maggiorati per lo sversamento a Tufino”.

Aggiunge poi Madaro commentando l'altro punto all'ordine del giorno: la presentazione del pre consuntivo. Appare solida, infatti, la situazione economica della società che al 31 luglio con proiezioni a fine anno, denota un sostanziale pareggio”.