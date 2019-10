Nido di Infanzia "Carlotta Nobile", dal 4 ottobre il servizio Alle 10.30 l'inaugurazione alla struttura di via Firenze

Il sindaco Clemente Mastella, in qualità di presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1 e il coordinatore

dell’Ufficio di Piano, Alessandro Verdicchio, rendono noto che venerdì 4 ottobre alle ore 10:30 verrà inaugurato il servizio Nido di Infanzia “Carlotta Nobile” ubicato alla via Firenze.

Il servizio, gestito in concessione dalla cooperativa sociale “Terzo Millennio”, rappresenta una comunità educativa finalizzata ad integrare l’opera della famiglia al fine di favorire l’armonico sviluppo psico-fisico dei bambini.

Per eventuali informazioni sul servizio Nido di Infanzia “Carlotta Nobile” ci si può rivolgere ai seguenti recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica: 0824 362753 ; 327 3336770; cooperativaterzomillennio@gmail.com ;

coopterzomillennio@pec.it