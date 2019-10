Censimento Permanente della popolazione, al via la rilevazione La raccolta dei dati viene ora effettuata con cadenza annuale e su un campione della popolazione

A partire da questo mese avrà inizio la seconda rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni che, com’è noto, viene ora effettuato con cadenza annuale, e non più decennale, e coinvolge solo un campione della popolazione e non più tutte le famiglie.

Pertanto, si avvisa che un rilevatore incaricato dal Comune si recherà presso le famiglie selezionate per raccogliere le informazioni ed effettuare le interviste richieste dall’Istat. Per eventuali informazioni o delucidazioni è possibile contattare l’Ufficio Statistica del Comune ai seguenti recapiti telefonici: 0824 772847 e 0824 772444.