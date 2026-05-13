Mastella: "Accolgo con calorosa benevolenza il nuovo Arcivescovo" "E' Presidente della commissione episcopale per l’Evangelizzazione dei popoli: un vero prestigio"

"Accolgo con calorosa benevolenza il nuovo Arcivescovo Metropolita di Benevento Mons. Michele Autuoro. L'alleanza contro lo 'spirito di Caino', come lo chiamava Papa Francesco e in nome della pace disarmante, secondo il motto d'esordio di Leone XIV, deve vedere le istituzioni, tanto laiche quanto religiose, in prima fila e impegnate costantemente: sono sicuro che - come con il suo predecessore Mons.Accrocca - accadrà ora con il nuovo Pastore della Chiesa beneventana".

Lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo l'ufficializzazione della nomina del nuovo Arcivescovo. "L'esperienza di Mons.Autuoro in seno alla Conferenza Episcopale italiana quale Presidente della commissione episcopale per l’Evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria è da un canto il segno evidente di una nomina di indubitabile prestigio, come giusto in nome della lunga e gloriosa storia della Sede espiscopale beneventana e dall'altro il viatico per proseguire lungo il solco del dialogo e della cooperazione finalizzata allo sviluppo del territorio", conclude Mastella.

