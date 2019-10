Sport, storia e natura con 'Campania 4.0', oggi sul canale 696 Appuntamento alle 13 su Ottochannel, in replica alle 19 e alle 21

Torna oggi l'appuntamento con 'Campania 4.0', il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata si parla di turismo escursionistico per un viaggio tra sport, storia e natura.

Si parte dell'esperienza del comune di Fisciano con il delegato al Turismo, Nicola Prudente. A seguire l'esperienza dell'associazione Irno Treck, guidata dalla presidente Emanuela Pedrosi impegnata da tempo nella promozione del territorio attraverso numerosi eventi rivolti agli appassionati del trekking e della natura.

Per la rubrica dedicata alla salute, invece, attenzione rivolta all'alimentazione con la dottoressa Roberta Caporaso, biologa nutrizionista. Infine spazio ai sapori del territorio con le ricette dello chef Nicola De Mantes del ristorante 'Incontro' di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 19 e alle 21.

Restate sul 696!