Il Rotary club al fianco del Wwf per 'Urban Nature' Il programma delle iniziative promosse nelle scuole e nei parchi urbani della città

Il Rotary Club di Benevento, presieduto dall’avvocato Luigi Marino, ha aderito all’iniziativa “Urban Nature” del Wwf Italia che "ha come focus - viene evidenziato dal club - la promozione e l’arricchimento della biodiversità urbana, con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico e le realtà civiche già attive sul territorio, con lo scopo di dare più` valore alla natura generando così un nuovo modo di pensare gli spazi urbani. 'Urban Nature' è organizzata dai volontari della rete WWF con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università` e della Ricerca, dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri. Parte attiva sarà anche la partecipazione consapevole del Rotary Club di Benevento". Ed in merito, viene precisato: "Urban Nature 2019 a Benevento si articolerà in tre eventi: venerdì 4 Ottobre (dalle 8:30 alle 13) dedicato alle scuole attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni con l’adesione dell’IC Federico Torre; è prevista una passeggiata della scolaresca dalla scuola al Parco Urbano di via Calandra, ideato nel 1995 dal WWF nell’ambito del progetto “Forestiamo la città” e best practice di cura, tutela (soprattutto iniziale da parte dei residenti) e fruizione. Il Rotary Club di Benevento donerà in onore dell’evento e in segno di amicizia con il WWF un melograno, una rosa (nel giardino scolastico) e un esemplare di Tiglio (da piantare nel parco urbano), piante da affidare alla “protezione” della scolaresca. Sabato 5 ottobre (dalle 9 alle 11) dedicato ancora alle scuole con l’adesione della Scuola primaria bilingue; è prevista una passeggiata di una scolaresca dalla scuola alla fattoria sociale “L’orto di Casa Betania” piccola realtà agricola che sorge in una zona residenziale, nata dall’esigenza di coniugare un insieme di diversi valori che vanno dall’integrazione sociale allo sviluppo socio-sostenibile, fino alla valorizzazione dell’agricoltura sociale urbana come motore di coesione sociale; rappresenta l’unica realtà del genere in Campania. In occasione dell’evento, il Rotary Club di Benevento donerà un Pero da affidare alla protezione della scolaresca da piantare nell’orto sociale. Domenica 6 Ottobre (dalle 10 alle 13) con una passeggiata ecologica dal Parco Urbano di via Calandra al Parco Urbano “Paul Harris” al rione Capodimonte (creato nel 2018 dal Rotary Club di Benevento) al fine di sensibilizzare i residenti e i fruitori del quartiere portando il buon esempio del Parco di via Nicola Calandra. I volontari del WWF, del CAI e del Rotary Club di Benevento pianteranno circa venti alberelli per l’arricchimento del Parco".