Festa dei nonni, messaggi e teneri auguri: "Sono fondamentali" Il commento di figli e nipoti pronti a celebrare la ricorrenza del 2 ottobre

Foto, video, messaggi speciali e tenere dediche... dai post sui social alle iniziative nelle scuole. Tutti sono pronti a celebrare la 'Festa dei nonni'. Una ricorrenza che in Italia è stata istituita nel 2005 e che sembra piacere veramente tanto. A ribadire l'importanza di festeggiare coloro che vengono considerati gli 'angeli custodi dell'infanzia' sono soprattutto i figli: “Sono fondamentali per vita dei nipoti e per tutta la famiglia”.

Dal canto loro i nonni non sembrano affatto dispiaciuti che almeno per un giorno possano essere festeggiati: messaggini whatsapp per i più tecnologici, pranzi al ristorante per trascorre una serata tutti insieme in famiglia e poi ci sono le nonne che di buon mattino hanno preparato già un pranzo speciale per gli amati nipoti.

Nonni sempre attivi e operativi pronti ad aiutare figli e nipoti, in molti anche oggi di buon mattino erano a spasso con carrozzine e passeggini per far trascorrere qualche ora all'aperto ai più piccini. Mentre in tanti raccontano di aver ricevuto gli auguri prima che i nipoti andassero a scuola. Per tutti nessun dubbio sull'importanza di festeggiare questa ricorrenza che in Italia arriva da lontano (la prima festa dei nonni è stata istituita nel 1978 negli Usa) ma che sembra ormai essere entrata appieno tra le ricorrenze a cui nessuno vuol rinunciare.