Il nuovo dg dell'Asl Volpe visita locali di via XXIV maggio "Affronteremo e risolveremo le criticità riscontrate"

Il Direttore Generale della Asl Benevento, Gennaro Volpe, appena insediato, ha visitato i locali del poliambulatorio di via XXIV maggio. Il neodirettore che è stato accolto dal Direttore del Distretto di Benevento, Tommaso Iannotti e dal Dirigente della Unità Operativa Assistenza Sanitaria di Base, Vincenzo Gitto, si è intrattenuto con i dipendenti ed ha parlato con i pazienti in attesa di ricevere prestazioni. “Ho trovato il personale molto motivato -ha dichiarato il Direttore Volpe- sicuramente esistono delle criticità che affronteremo e cercheremo di risolvere ”. Il direttore Volpe ha poi confermato la sua volontà di potenziare e migliorare le attività territoriali in considerazione dei bisogni e delle istanze dei cittadini “nei giorni prossimi- ha continuato- farò personalmente una ricognizione di tutte le strutture presenti nei vari distretti sanitari per intervenire efficacemente sulle reali criticità” E’ parso carico di entusiasmo, il nuovo DG, che vanta nel suo curriculum una lunga esperienza in diversi settori della sanità territoriale, deciso ad affrontare con senso di responsabilità le sfide che si presenteranno nell’interesse di tutta la comunità”.