Job Placement Unisannio, presentato il nuovo servizio Fa incontrare domanda e offerta di lavoro

L'Università degli Studi del Sannio potenzia il suo servizio di Job Placement per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro a chi ha conseguito un titolo di studio presso l’ateneo sannita. All’indirizzo jobplacement.unisannio.it è stata attivata una piattaforma di gestione on line con il compito di orientare le scelte professionali di studenti e neolaureati, favorendo i primi contatti con le aziende e assistendo queste ultime nella ricerca e selezione di studenti e neolaureati.

Il nuovo servizio è stato presentato stamani a Palazzo San Domenico, dal rettore Filippo de Rossi, dalle professoresse Lilli Galdi e Antonella Malinconico per la Commissione Permanente per l’Orientamento di ateneo, e da Pasquale Penza il legale rappresentante della Isco Agenzia per il Lavoro.

Il Job Placement UniSannio garantisce percorsi di accompagnamento personalizzati al mondo del lavoro (con particolare attenzione alle opportunità offerte dal territorio sannita e regionale) mediante il matching tra domanda e offerta di lavoro, colloqui individuali prenotabili on-line, supporto nella redazione del curriculum vitae e nella preparazione al colloquio di lavoro, l’inserimento del CV nella banca dati Unisannio e la consultazione di annunci di lavoro delle realtà aderenti al servizio. Il servizio è aperto anche alle aziende che possono registrarsi per avere accesso alle informazioni e ai servizi dedicati e ad avere assistenza nella ricerca del personale.