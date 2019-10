Omicidio poliziotti Trieste, il cordoglio del Sannio Il messaggio del consigliere regionale Mortaruolo al Questore Petronzi, di origini sannite

Il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, anche a nome del Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha scritto al Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi dopo l'omicidio di due agenti all'interno della Questura. Un messaggio di cordoglio a tutta la Questura triestina, retta dal dottore Petronzi, di origini sannite.

“Pregiatissimo Sig. Questore,

ho appreso con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dell'agente scelto Matteo De Menego e dell'agente Pierluigi Rotta, feriti mortalmente presso la Questura di Trieste mentre erano nel pieno svolgimento della loro missione a servizio dello Stato.

Da cittadino sannita, e in qualita` di unico Consigliere regionale della Sua provincia, desidero esprimere a Lei e a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, sentinelle preziose e insostituibili a tutela delle nostre comunita`, i sentimenti di cordoglio e vicinanza a titolo personale e del Presidente della Regione Campania, on.le Vincenzo De Luca.

Nel raccogliere in un abbraccio affettuoso i familiari delle vittime, voglio rinnovare la gratitudine ai due eroi della Polizia di Stato che con dedizione e fedelta` al Paese e all'Istituzione, si sono immolati nel garantire i valori della legalita`, della sicurezza, del dialogo e della imparzialita` per il bene e l’interesse dei cittadini.

Con cordialita` e stima.