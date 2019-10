Crisi aree interne. Mastella chiama Conte Il sindaco: lo incontrerò ad Avellino, per il Sannio necessarie azioni di sviluppo condivise

Mancanza di opportunità, spopolamento, isolamento. Occorrono azioni condivise per superare una crisi che si abbatte sulle aree interne più che su altre realtà. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella fa appello al Governo e con il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, scrive a Giuseppe Conte.

“Lo incontrerò tra qualche giorno quando sarà in Irpinia, per la sua visita ad Avellino” racconta Mastella a margine della cerimonia di inaugurazione di tutte le scuole cattoliche di Benevento in programma al seminario arcivescovile.

“Occorre fabbricare una realtà diversa. Per questo ho voluto scrivere a Conte per capire se ci sono le possibilità di un intervento economico diverso per la nostra realtà. So bene che la condizione nazionale non è favorevole, ed esiste un indebolimento finanziario in sede europea, ma qui occorre affrontare la situazione”.

Mastella guarda ad altre 'zone interne' e continua: “Abbiamo chiesto a Conte un intervento massiccio come quello realizzato, attraverso un'interazione tra Governo nazionale, Regioni e Invitalia, a Foggia e a Campobasso. Noi speriamo di farlo anche a Benevento”.

Un'azione necessaria per lo sviluppo delle aree interne rilanciata, ancora una volta, anche dall'Arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca: “Proprio dai bambini dobbiamo cominciare sperando che tornino a nascere e crescere in questo territorio. Perché il problema comincia fin dalle scuole che si trovano con sempre meno bambini”.

Accrocca guarda alle azioni da intraprendere: “E' necessario unire le forze per progetti seri di rilancio, altrimenti le persone sono costrette ad andare via”.