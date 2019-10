La LIPU incontra i soci dell'U.S.E.L.T.E.-Auser Presso il Centro Visite dell'Oasi del fiume Calore di Benevento

Nei giorni scorsi una significativa rappresentanza di soci dell'U.S.E.L.T.E.-Auser, Università sannita dell'Età Libera e della Terza Età, hanno visitato l'Oasi “Zone Umide Beneventane”, istituita dalla Provincia di Benevento nel 2008 tramite il Piano Faunistico Venatorio Provinciale e dall'estate 2013 gestita dalla LIPU, che si estende a monte, a valle e nel centro urbano di Benevento, su ben 853 ettari di territorio lungo 17 km del fiume Calore. I soci dell'U.S.E.L.T.E.-Auser, capeggiati dalla presidente Adriana Pedicini, sono stati accolti da Marcello Stefanucci, delegato della Sezione LIPU di Benevento, e da Paolo Scalise, studioso di geografia sacra sannita e attivista LIPU.

La prima tappa della visita all'Oasi si è tenuta presso il suo Centro Visite che la LIPU ha creato all'interno di un ex casello ferroviario posto lungo la pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” in località Sant'Angelo a Piesco nel territorio comunale di Benevento, ma di fronte alla collina su cui si erge l'affascinante centro storico di Castelpoto. L'interno del piano terra di tale edificio, dato in gestione alla LIPU dalla Provincia di Benevento, è stato ristrutturato recentemente grazie al Progetto “L'oasi delle opportunità – Progetto di valorizzazione dell'Oasi Zone Umide Beneventane”, realizzato dalla LIPU e finanziato nell'ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qui i soci dell'U.S.E.L.T.E.-Auser hanno visitato la mostra fotografica “Fauna, flora e paesaggi dell'Oasi Zone Umide Beneventane”, di seguito gli attivisti della LIPU hanno illustrato loro le caratteristiche naturalistico-paesaggistiche dell'Oasi di protezione attraverso una presentazione Power Point e filmati. Successivamente si è fatta una visita all'aperto percorrendo prima un tratto della pista ciclopedonale poi uno dei sentieri realizzati dagli attivisti della LIPU che conducono sino al fiume Calore. La soddisfazione dei soci dell'U.S.E.L.T.E.-Auser è stata grande ed entusiasticamente ci si è accordati per ripetere l'esperienza percorrendo altri sentieri e magari realizzando anche un pic-nic nei pressi del Centro Visite dell'Oasi.