Un concorso letterario sui rapporti intergenerazionali Organizzato dal “Auser Filo d’Argento "

“Auser Filo d’Argento è una associazione di volontariato presente a Benevento dal 1990 che opera per l’invecchiamento attivo della popolazione. In tale ambito realizziamo attività di tipo divulgativo, incontri su tematiche di particolare interesse per gli anziani, creiamo momenti di svago e di aggregazione, e ci proponiamo anche di favorire la costruzione ed il consolidamento di rapporti intergenerazionali, che vedono giovani ed anziani costruire insieme relazioni stabili e gratificanti. Il concorso letterario vuole rappresentare proprio questo, un momento di confronto tra generazioni su di un tema comune”.

Così Lucia De Francesco, presidente di Auser Filo d’Argento Benevento, presenta il bando del concorso letterario “La bellezza dentro e fuori di noi” promosso dall’associazione. Il bando, gratuito ed aperto a tutti, presenta tre sezioni: Prosa Adulti; Prosa Giovani (riservata a concorrenti di età compresa fra i 15 e i 21 anni); Poesia Adulti.

I termini per presentare il proprio elaborato sul tema “La bellezza dentro e fuori di noi” scadono il prossimo 31 ottobre. Info e contatti sulla Pagina Facebook dell'associazione e sul sito www.cesvob.it.