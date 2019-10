Stazione. Mastella: a giorni accordo con Rfi per il restyling Un investimento di diversi milioni di euro, passo avanti per superare l'isolamento

“Mancano pochi giorni alla firma per l'accordo con Rete Ferroviaria Italiana che porterà a Benevento un investimento di diversi milioni di euro destinato all’ammodernamento della stazione ferroviaria centrale”.

L'annuncio del nuovo passo avanti per il già noto progetto è del sindaco Clemente Mastella. Un'azione importante per tutta la città che si sta pian piano trasformando in realtà attraverso un'intesa tra il Comune di Benevento, Rete Ferroviaria Italiana e la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio chiamata in causa trattandosi di un edificio di valore storico.

“E' un ulteriore tassello nel percorso di sviluppo sul quale stiamo puntando sostenendo le Zes e puntando ad esempio sulla Tav che servirà con fermate fisse Benevento. E' ovviamente un progetto che parte ora ma è necessario cominciare”.

Mastella ribadisce, infatti, la necessità di puntare su un percorso che miri a superare l'isolamento di Benevento. “Posso ascrivere a mio merito la vecchia Telese – Caianello mentre non è mio il risultato che si è ottenuto con lo stanziamento dei fondi che permetteranno il raddoppio dell'arteria. Finanziato, però – ricorda il sindaco – solo fino a San Salvatore Telesino. Sono passi in avanti necessari per limitare i danni dell'isolamento per Benevento”.