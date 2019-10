"Cure eccellenti", una cittadina racconta l'ospedale Rummo La lettera di ringraziamento dopo la degenza del padre

"Un grazie infinito”, ecco cosa scrive una cittadina, Patrizia Di Giovannantonio, dopo il ricovero del padre all’Ospedale Rummo di Benevento. In una lettera al nuovo direttore del nosocomio sannita Mario Ferrante esprime tutta la sua gratitudine per le cure prestate al padre ricoverato nella struttura.

"Egregio Direttore, Le scrivo spinta da un sincero e profondo sentimento di gratitudine; in un periodo in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità, ho potuto constatare l'elevato livello di competenza e professionalità di tutto il personale del reparto di oculistica -Padiglione San Pio - dell'A. O. Rummo di Benevento.

L’elogio è rivolto ai medici Dr. M. Mazzone e G. Ferrannini, nonché al Caposala Renato Radice ed il personale infermieristico tutto per l’alta professionalità, per la dedizione al servizio e soprattutto per le grandi doti di spiccata umanità dimostrata nei riguardi mio padre e dei pazienti tutti".

“Devo affermare con soddisfazione – prosegue nella missiva – che l’assistenza e le cure, che sono state prestate a mio padre, seppur per un banale intervento chirurgico agli occhi, siano andate ben oltre le competenze del reparto e si sono prolungate anche nel post ricovero con accertamenti e visita di controllo. Sono felice e riconoscente per aver incontrato queste persone alle quali va il mio ringraziamento per l'esito assolutamente positivo per questa prima esperienza vissuta da mio padre.

Questa attestazione di riconoscenza va a dimostrare che il nuovo corso sta dando i suoi frutti e che l’utenza si sta affidando con fiducia a questo ospedale di alta specializzazione, riconoscendolo come tale".