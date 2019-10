Aggressioni in ospedale, la Uil organizza un convegno In programma il 29 ottobre. De Luca: "problema preoccupante"

“Mentre io sto salvando una vita…”. E' il titolo di un convegno organizzato per il prossimo 29 ottobre dalla Uil Fpl della Campania dedicato alle aggressioni che gli operatori sanitari sono sempre più costretti a subire. “Il problema ormai si sta facendo preoccupante – spiega il segretario territoriale della Uil Fpl di Benevento, Giovanni De Luca – Sempre più spesso gli operatori sanitari, in particolare quelli dei Pronto Soccorso e del 118, sono vittime di aggressioni verbali e fisiche da parte di pazienti e parenti degli stessi. Alla base della problematica, senza dubbio, la questione della mancanza di personale. In tanti Pronto Soccorso – continua De Luca – ci sono in turno solo due infermieri e un oss. E' ovvio che l'arrivo di un codice rosso vada a bloccare l'attività di tutto il personale per lungo tempo lasciando in attesa le altre persone le quali, ovviamente si irritano. Ovviamente non si dovrebbe andare mai oltre la semplice irritazione, ma purtroppo capita che ci siano persone che agiscono in modo sconsiderato”.

Mancanza di personale e anche mancanza di forze dell'ordine secondo De Luca. “In molti nosocomi manca la vigilanza – spiega il segretario della Uil Fpl – eppure la Regione Campania paga fior di quattrini in tale senso. Quindi sarebbe auspicabile che in ogni ospedale si attivi un servizio di sicurezza e di vigilanza, per la tutela di operatori e utenti”.

Tornando al convegno del 29 ottobre, in programma presso la Sala Convegni della Stazione Marittima di Napoli, la segretaria sannita è al lavoro per una piena partecipazione.

“Stiamo organizzando un pullman per partecipare all'incontro. Ovviamente ci auguriamo che la presenza sia numerosa – conclude De Luca – Tra l'altro sarà nostro compito invitare alla manifestazione i rappresentanti delle istituzioni sannite – se possibile anche sua Eccellenza il Prefetto di Benevento - e i dirigenti di San Pio, Asl e Fatebenefratelli”.

In questo modo i rappresentanti sanniti si andrebbero ad aggiungere al Prefetto di Napoli, al Questore di Napoli, al Presidente della Regione Campania, agli altri Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Campania e ai Segretari Generali Nazionali e Regionali della Uil e della Uil Fpl.