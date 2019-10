Il futuro rurale, se ne parla a Torrecuso Dal 10 al 12 ottobre il foro regionale della coalizione internazionale per la terra

Leader ed attivisti di diversi paesi dell’Europa, Medio Oriente e Nord Africa –Emena -si incontrano a Torrecuso per sviluppare una strategia di azione per incidere sulle politiche e la loro implementazione a favore delle popolazioni rurali che vivono e dipendono della terra.

Torrecuso ospita infatti dal 10 al 12 ottobre, le organizzazioni che compongono la rete regionale di Emena della Coalizione Internazionale per la Terra-International Land Coalition (ILC) in inglese. ILC è una rete internazionale con più di 250 organizzazioni intergovernative e della società civile presenti in 77 paesi, unite dal proposito di rendere sicuri i diritti alla terra per le persone che vivono di questa risorsa preziosa e limitata, siano essi uomini e donne di comunità rurali, giovani contadini senza terra, agricoltori familiari, pastori, pescatori, popoli indigeni.

Lentamente, CooperativaAgricola, membro attivo di ILC ospita l’evento e rappresenta il ritorno alla terra di un gruppo di giovani che della terra decidono di vivere e su cui costruiscono un progetto di cittadinanza attiva, inclusivo, sostenibile ed economicamente viabile.

L’invisibilità del mondo rurale e delle sue aspirazione rende necessaria la proclamazione del Decennio dell’Agricoltura Familiare (2019-2028) nel dicembre del 2017 e l’approvazione della Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree rurali il 19 Novembre 2018 dal Comitato per gli affari sociali, umanitari e culturali dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Bisogna invertire il processo di abbandono e invecchiamento delle campagne e di crisi delle comunità rurali per sostenere le città e il mondo intero. Il ritorno alla terra genera lavoro, custodisce la cultura e sostiene l’ambiente prevenendo degrado e abbandono. Come in diversi altri paesi, ILC sostiene la scelta dei giovani di costruire territori rurali sostenibili. Questa scelta va incentivata e sostenuta con politiche differenziate che la rendano possibile e dignitosa. Dopo le leggi per l’agricoltura contadina approvate da Abbruzzo, Trentino e Toscana, anche la Regione Campania è in procinto (speriamo) di approvare una legge simile. Dopo l’atto politico, si rende necessario l’impegno concreto e una destinazione di bilancio che renda questa legge un fatto concreto.

L’esperienza del Sannio arricchirà il dibattito con numerosi contenuti. Il sindaco Angelino Iannella, aprirà i lavori dando il benvenuto ai rappresentanti di Scozia, Albania, Kosovo, Moldavia, Giordania, Palestina, Marocco, Spagna e Italia. A nome della Regione Campania,il consigliere Erasmo Mortaruolo, vice-presidente della Commissione Agricoltura, presenterà la legge per l'Agricoltura Contadina. Il Forum dell'Agricoltura Sociale con il suo portavoce nazionale, Giuliano Cianosi concentrerà sui territori confiscati alle mafie mentre il direttore del Consorzio Sale della Terra,Angelo Moretti condividerà il Manifesto dei Piccoli Comuni del Welcome e il rapporto tra migrazioni ed aree rurali.La Presidente Provinciale Raffaele Amore della Confederazione Italiana Agricoltori –CIA e Liana Agostinellidi Donne in Campo condivideranno le politiche europee agricole destinate alle imprenditrici. Stefano Francia dell’Associazione Giovani Imprenditori Agricoli AGIA porterà l'attenzione sulle politiche comunitarie agricole rivolte ai giovani. Slow Food Benevento con Giancarlo De Luca parlerà di conservazione della biodiversità agricola. Cumpanatico Sudcon Carmen Cotronei, rappresenta l’innovazione replicabile di un partenariato tra consumatori e produttori replicabile.

Gli ospiti italiani e stranieri contribuiranno a discutere, condividere, imparare, e progettare azioni comuni, per immaginare 2