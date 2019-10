"Pigro o dislessico?..." l'iniziativa di Relax Riabilitazione In via Aldo Moro sportello di consulenze e valutazioni logopediche gratuite dal 7 al 13 ottobre

Pigro o dislessico? "Facciamo chiarezza!" è l'invito della Relax Riabilitazione, che organizza una settimana di sensibilizzazione e informazione dedicata alla dislessia. La dislessia rientra nei disturbi specifici dell'apprendimento. Sebbene siano definiti “disturbi”, di fatto non hanno le caratteristiche tipiche di una malattia. Hanno un’origine neurobiologica e dipendono dalle peculiari modalità di funzionamento delle rete neurali coinvolte nei processi delle abilità di lettura, scrittura e calcolo. Non pregiudicano quindi le capacità cognitive e non sono causati né da deficit di intelligenza o sensoriali, né da problemi ambientali o psicologici, ma possono essere considerati come caratteristiche specifiche dell’individuo, così come ad esempio l’orecchio musicale o il senso dell’orientamento.

La dislessia resta ancora poco conosciuta ma si stima almeno un alunno con un disturbo specifico di apprendimento per classe.

Proprio per sensibilizzare i genitori e per diffondere meglio le informazioni in merito alla dislessia la Relax Riabilitazione, nella sua sede di via Aldo Moro a Benevento, ha messo a disposizione uno sportello di consulenze e valutazioni logopediche gratuite dal 7 al 13 ottobre al fine di supportare i genitori nel riconoscere i primi segnali e intervenire con un idoneo e tempestivo intervento.