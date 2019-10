Omicidio poliziotti, Di Maria scrive al Questore Bonagura La nota del presidente della Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha inviato al Questore di Benevento Luigi Bonagura un messaggio di cordoglio per la morte dei due agenti della Polizia di Stato uccisi a Trieste da una persona che era stata fermata per la rapina di uno scooter. "

"Sono rimasto profondamente colpito dalla tragedia di Trieste - scrive Di Maria - in cui hanno perso la vita gli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Mi ha addolorato nel vedere quel video in cui i due caduti tranquillizzano i triestini perché vegliavano su di loro. Non trovo le parole adeguate per esprimere i sentimenti di sincera gratitudine per il lavoro di questi semplici, grandi eroi di Polizia, che davvero credevano in quel che facevano ogni giorno e ogni notte sulla loro Volante.

A titolo personale e a nome della Provincia di Benevento tutta, partecipo il sentito cordoglio per il loro sacrificio".